Campi di zucche a Halloween 2025 dove trovare i villaggi più belli in Italia e quanto costa visitarli

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Halloween, oltre al tradizionale party a tema, ci si può anche concedere una gita in un campo di zucche per trascorrere del tempo all'aperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

campi zucche halloween 2025Campi di zucche a Halloween 2025, dove trovare i villaggi più belli in Italia e quanto costa visitarli - Nel giorno di Halloween, oltre al tradizionale party a tema, ci si può anche concedere una gita in un campo di zucche per trascorrere del tempo all'aperto ... Da fanpage.it

campi zucche halloween 2025Halloween nei campi di zucche - Con l'autunno torna anche il tempo dei pumpkin patch, ovvero i campi di zucche, una tradizione anglosassone che però da qualche anno diverse aziende agricole del territorio hanno ereditato. Si legge su monzatoday.it

campi zucche halloween 2025Halloween, campi di zucche per grandi e bambini: i più belli da visitare, tra tendenza e scopi benefici - Una tendenza che arriva dagli Stati Uniti, tra giochi, risate e solidarietò ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Campi Zucche Halloween 2025