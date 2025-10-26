Una serata di sussulti in Campania, dove due distinti terremoti hanno scosso prima l’Irpinia e poi l’area dei Campi Flegrei. La terra ha tremato sabato sera alle 21.49 in provincia di Avellino: l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una scossa di magnitudo 4 con epicentro a un chilometro da Montefredane, a una profondità di 14,1 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito in tutta la provincia di Avellino, nel Sannio e fino a Napoli. Molte persone sono scese in strada, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Pochi minuti dopo la prima scossa, si sono verificate altre due repliche, di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Campania, sabato notte di paura: doppia scossa tra Irpinia e Campi Flegrei. Scuole chiuse ad Avellino