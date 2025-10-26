Camera Cristian Chironi | Abitare l’immagine

La “Project Room” di “CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia” dedica una suggestiva, non meno che curiosa, mostra allo “stravagante” fotografo sardo Fino al 1° febbraio 2026 Artista eclettico. Genialoide. Empaticamente “stravagante”, come dicesi di chi o di qualcosa (tutta la sua produzione artistica) volutamente “fuori dalla norma, dalle normali consuetudini!”. E così è di certo per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Camera, Cristian Chironi: “Abitare l’immagine”

Leggi anche questi approfondimenti

Sono Cristian, Mattia ed Elia i tre vincitori della seconda edizione del Premio Leoos, dedicato agli studenti che si sono distinti per motivazione, impegno e progettualità personale e frutto della collaborazione tra il Salesiani Tusini di Bardolino, Oma1971 e la Ca - facebook.com Vai su Facebook

Cristian Chironi. Abitare l’immagine - Abitare l'immagine è dedicata alla lettura del rapporto privilegiato tra fotografia e performance nell'opera dell'artista sardo. itinerarinellarte.it scrive

PHOTO - Cristian Chironi e l’arte di abitare l’immagine - La Project Room di CAMERA, dal 24 ottobre e fino al 1° febbraio del prossino anno, ospita una mostra dedicata al fotografo sardo, capace di mescolare fotografia, video e design ... Riporta quotidianocanavese.it

L'arte di "Abitare l’immagine": Cristian Chironi in mostra a Camera - Centro Italiano per la Fotografia con l'inaugurazione di "Cristian Chironi. torinotoday.it scrive