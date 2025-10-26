Cambio orario per La Notte nel Cuore | Mediaset anticipa la messa in onda e prolunga gli episodi

È arrivata la conferma ufficiale: Mediaset ha deciso di modificare la programmazione di La Notte nel Cuore, la popolare soap turca che sta dominando il prime time di Canale 5. Dopo settimane di incertezze e cambi di orario, la rete ha scelto di anticipare l’inizio della serie e di allungarne la durata, offrendo così ai telespettatori un’esperienza più completa e scorrevole. Una decisione che risponde alle richieste di migliaia di fan, da tempo insoddisfatti dei palinsesti troppo notturni e delle puntate ridotte. Nuovo orario e durata estesa delle puntate. A partire da martedì 28 ottobre, La Notte nel Cuore andrà in onda a partire dalle 22:15 (invece delle 22:40) e proseguirà fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

