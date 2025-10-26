Cambio orario confermato | Splendide notizie per La Notte nel Cuore Ecco quando inizia e quanto dura
È ufficiale: Mediaset ha confermato il nuovo orario di messa in onda per La Notte nel Cuore, la soap turca che ha conquistato il prime time di Canale 5. Dopo settimane di modifiche e slittamenti, la rete ha deciso di anticipare la partenza e di allungare la durata degli episodi, per offrire al pubblico una visione più fluida e completa. Un cambiamento che arriva a grande richiesta dei fan, stanchi di orari troppo notturni e puntate ridotte. A partire da martedì 28 ottobre, La Notte nel Cuore inizierà alle 22:15 (invece che alle 22:40) e proseguirà fino a mezzanotte, guadagnando così circa 25 minuti aggiuntivi di programmazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cambio dell’ora: Gli orari dello Spes ORARIO INVERNALE (26 ottobre 2025) Dal lunedì al venerdì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ******** sabato: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (MATTINA CHIUSO) ******** domenica: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (MATTINA C - facebook.com Vai su Facebook
Ora solare e legale: uno studio italiano conferma gli effetti del doppio cambio d’orario annuale, soprattutto nei «gufi», i cronotipi serali - Una ricerca coordinata dal Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli mostra che il passaggio all’ora legale riduce qualità e durata del sonno. Scrive vanityfair.it