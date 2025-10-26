Cambio dell' ora | come aiutare il corpo a non andare in tilt

Il cambio dell'ora da legale a solare e viceversa può rappresentare per il nostro corpo un' improvvisa scossa, con calo del tono dell'umore, sonnolenza, irritabilità. Disturbi passeggeri, che - dice lo specialista - «vengono smaltiti dal nostro organismo in pochi giorni». Ecco i consigli da seguire per affrontare al meglio questo passaggio, e quando è invece il caso di approfondire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cambio dell'ora: come aiutare il corpo a non andare in tilt

