Cambio dell' ora | come aiutare il corpo a non andare in tilt

Vanityfair.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cambio dell'ora da legale a solare e viceversa può rappresentare per il nostro corpo un' improvvisa scossa, con calo del tono dell'umore, sonnolenza, irritabilità. Disturbi passeggeri, che - dice lo specialista - «vengono smaltiti dal nostro organismo in pochi giorni». Ecco i consigli da seguire per affrontare al meglio questo passaggio, e quando è invece il caso di approfondire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

cambio dell ora come aiutare il corpo a non andare in tilt

© Vanityfair.it - Cambio dell'ora: come aiutare il corpo a non andare in tilt

News recenti che potrebbero piacerti

cambio aiutare corpo andareCambio dell'ora ottobre 2025, quando e come spostare le lancette - Il risultato in generale sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cambio Aiutare Corpo Andare