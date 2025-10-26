Cambiaso a DAZN | Dobbiamo alzare tutti il livello Ci aspettiamo una Lazio agguerrita ecco che tipo di partita sarà

Andrea Cambiaso ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. LEADER – «Il mister ci ha fatto questo discorso, dobbiamo alzare tutti il livello. Solo così possiamo dare il meglio di noi». SULLA PARTITA – «In tutte le partite bisogna essere attenti, ci aspettiamo una Lazio agguerrita, sarà una bella partita. Tutte le squadre di Sarri giocano bene». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

