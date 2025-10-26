Calo delle nascite le prediche ideologiche e i bonus sono inutili | bisogna rovesciare il punto di vista

I nuovi dati non sorprendono nessuno, almeno non chi da tempo osserva il fenomeno e ragiona sulle sue cause: l’Istat certifica che il calo dei bambini in Italia nel 2024 rispetto al 2023 è del 2,6%, ci sono cioè diecimila nati in meno. Ma da gennaio a luglio di quest’anno si è già arrivati a 13mila bambini in meno, dunque la percentuale è destinata ad aumentare. E di molto. I motivi demografici sono evidenti: ci sono sempre meno donne in età fertile, dunque i bambini sono sempre di meno. E poi ci sono le ragioni economiche e culturali. Gli stipendi nel nostro paese sono troppo miseri perché le giovani coppie possano pensare di accogliere uno, oppure due o tre figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

