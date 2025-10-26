Calendario scolastico 2025 26 | niente ponte per Tutti i Santi e l’Immacolata ma resta il weekend lungo
Nel calendario scolastico nazionale, l’1 novembre – Tutti i Santi – è una festività riconosciuta con sospensione delle lezioni in tutta Italia. Quest’anno, però, la data cade di sabato. L'articolo Calendario scolastico 202526: niente ponte per Tutti i Santi e l’Immacolata, ma resta il weekend lungo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
? Aperte le iscrizioni per il 1° corso di nuoto Il corso, organizzato nel periodo novembre–dicembre 2025, prevede 14 lezioni che si svolgeranno ogni martedì e venerdì pomeriggio, a partire dal 7 novembre, nel rispetto del calendario scolastico. L’Amminist - facebook.com Vai su Facebook
Calendario scolastico: quest’anno niente ponte del 1° novembre, già c’è la settimana corta in molte scuole. Pausa lunga a Bolzano - X Vai su X
Calendario scolastico 2025/26: le date per l'inizio e la fine delle scuole per il prossimo anno - Alcune regioni italiane, in anticipo rispetto alle altre, hanno già reso note le date ufficiali del calendario scolastico per l’anno 2025/2026. Secondo leggo.it
Calendario scolastico 2025/ Super ponte di aprile, quando finisce la scuola a giugno: le date - Il calendario scolastico 2025 si avvia al conto alla rovescia verso per le imminenti vacanze di Pasqua e le ferie estive, intanto si pensa a quello 25\26 Il calendario scolastico 2025 inizia ad ... Come scrive ilsussidiario.net
Calendario Scolastico 2025/26: studenti e prof delusi, cosa accadrà quest’anno - Calendario scolastico deludente per i professori e per gli studenti, non accontenta nessuno, nemmeno i genitori. ilsussidiario.net scrive