Halloween si festeggia in anticipo al Quartiere Dismano. Oggi è in programma pomeriggio ricco di iniziative aperte a tutti e proposto dal quartiere e dalle realtà associative aderenti con l’intento di coinvolgere il più possibile famiglie, bambini e ragazzi tra giochi, spettacoli, musica e laboratori. L’appuntamento è in via Dismano 4884 per oggi a partire dalle ore 15.30. E’ la quinta edizione della festa di Halloween del quatiere. L’area della festa si trasformerà in un grande parco tematico a cielo aperto, animato da attività per tutte le età: il maxi gioco dell’oca a cura del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile, Skate School Cesena, Giostra di Cesena, il Sentiero della Paura, vera e propria mostra dei disegni realizzati dai bambini della scuola elementare e materna di Pievesestina, I Mostri sui Trampoli – Natura Ribelle e spettacolo di fuoco Shakti con Siline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calderoni e pipistrelli al quartiere Dismano