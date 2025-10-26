Fondamentale che l’ambiente Roma rimanga concentrato sul presente, a cominciare dalla sfida di oggi ad un Sassuolo in forma per prestazioni e risultati, in quella che si prospetta una gara tutt’altro che semplice. Dietro le quinte però ci cominciano a tessere i fili di un calciomercato invernale che, come per tutte le italiane, non potrà essere sfavillante ma deve comunque regalare qualche gioia. Serve qualcuno che faccia gol, e quel qualcuno può essere Joshua Zirkzee, un giocatore che ormai dichiaratamente vuole lasciare il Manchester United per trovare spazio altrove e giocarsi le chance di convocazione al Mondiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, via libera dello United per Zirkzee: lo stipendio non spaventa