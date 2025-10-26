Calciomercato Roma via libera dello United per Zirkzee | lo stipendio non spaventa
Fondamentale che l’ambiente Roma rimanga concentrato sul presente, a cominciare dalla sfida di oggi ad un Sassuolo in forma per prestazioni e risultati, in quella che si prospetta una gara tutt’altro che semplice. Dietro le quinte però ci cominciano a tessere i fili di un calciomercato invernale che, come per tutte le italiane, non potrà essere sfavillante ma deve comunque regalare qualche gioia. Serve qualcuno che faccia gol, e quel qualcuno può essere Joshua Zirkzee, un giocatore che ormai dichiaratamente vuole lasciare il Manchester United per trovare spazio altrove e giocarsi le chance di convocazione al Mondiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
Calciomercato Roma: torna di moda il nome di McKennie per gennaio https://bit.ly/4ox3AQX #AsRoma - X Vai su X
Calciomercato Roma, Massara studia le mosse per gennaio La Roma prepara il terreno per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini. Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Ricky Massara è al lavoro su più fronti, con l’obiettivo di trovare prof - facebook.com Vai su Facebook
Roma: via libera per Ljajic con la clausola - Per il Messaggero, la Roma resta forte su Adem Ljajic della Fiorentina, giocatore conteso al Milan e in completa rottura col club viola. Riporta calciomercato.com
Roma, Friedkin ha dato il via libera a un rinforzo in attacco: la strategia per gennaio - Il patron texano ha assistito alla seduta di lavoro del gruppo, ma c'è stato tempo anche per pensare al calciomercato: tutti i dettagli ... Da msn.com
Biglietti Milan-Roma, in corso la vendita libera: a disposizione ancora pochi posti - 2026 in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Come scrive msn.com