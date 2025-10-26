Calciomercato Milan anche Franculino candidato per l’attacco | ecco tutte le alternative

Pianetamilan.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gimenez non starebbe convincendo del tutto il Milan e Massimiliano Allegri. Per il calciomercato invernale occhio al profilo di Franculino. Le novità da calciomercato.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan anche franculino candidato per l8217attacco ecco tutte le alternative

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, anche Franculino candidato per l’attacco: ecco tutte le alternative

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Franculino Candidato