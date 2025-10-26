Calciomercato Juventus | la Roma piazza il colpaccio a gennaio? Sta provando a riportare in Italia l’ex obiettivo bianconero Ultimissime

Calciomercato Juventus: la Roma è pronta a piazzare questo grande colpo in vista di gennaio, è l’ex obiettivo bianconero. Tutti i dettagli. Un attacco che non gira, un problema del gol che frena la corsa. La Roma di Gian Piero Gasperini, pur volando in classifica, fa i conti con una deludente sterilità offensiva dei suoi bomber. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, le delusioni Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, entrambi a quota un gol finora, spingono la dirigenza a guardare già al calciomercato di gennaio. Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica Le delusioni Dovbyk e Ferguson: serve un bomber. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: la Roma piazza il colpaccio a gennaio? Sta provando a riportare in Italia l’ex obiettivo bianconero. Ultimissime

Argomenti simili trattati di recente

Sabatini durissimo sul calciomercato della Juventus È già tempo di bocciature definitive? - facebook.com Vai su Facebook

$Juventus, per $Tudor fiducia a tempo: i nomi dei possibili sostituti [Gazzetta dello Sport e Tuttosport] $calciomercato $Juve calciomercato.com/liste/juventus… - X Vai su X

Calciomercato Juve: la Roma pensa al grande colpo per gennaio! È il sogno di Gasperini, viene accostato anche ai bianconeri. Arrivano novità importanti - Ecco tutti gli aggiornamenti Un vertice di mercato per sognare in grande, un nome su tutti per l’attacco ... Riporta juventusnews24.com

Juve e Roma, due società ambiziose che non riescono più a essere competitive - Due società storiche, due piazze animate da una passione senza eguali, ma accomunate da un destino simile: non ... Si legge su it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus, si torna su Molina. Roma: piace Zirkzee - La squadra uscita in estate è monca e le prime gare lo hanno dimostrato. Come scrive sportcafe24.com