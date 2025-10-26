Calciomercato Juve LIVE | la Premier League torna alla carica per Vlahovic novità sul nuovo direttore sportivo
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calciomercato #Juve, #Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno - X Vai su X
JUVE PENALIZZATA DA ERRORI ARBITRALI Così il nostro Maurizio Russo a 'CMIT LIVE', in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it: "Togli due errori arbitrali macroscopici e la #Juventus ha gli stessi punti del #Milan. Alla Juve mancano i 2 punti co - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juventus, Parrott opzione per il futuro - C'è anche la Juventus nella corsa a Troy Parrott, 17enne attaccante del Tottenham: per i bianconeri una spietata concorrenza internazionale. goal.com scrive
Calciomercato Juventus, sirene sempre più forti dalla Premier League: vogliono quel bianconero già a gennaio! Le ultimissime - Calciomercato Juventus, sirene sempre più forti per l’attaccante: il club bianconero apre alla cessione, Chelsea, United e Tottenham alla finestra Un futuro sempre più Oltremanica, un addio alla Juven ... Come scrive juventusnews24.com
Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero! Trovato l’accordo per il rinnovo: era uno dei nomi forti in vista delle prossimi sessioni. La situazione - Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri in vista di gennaio Un sogno di mercato che svanisce, una porta che si chiude. juventusnews24.com scrive