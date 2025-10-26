Calciomercato Juve LIVE | la Premier League torna alla carica per Vlahovic novità sul nuovo direttore sportivo

Juventusnews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve live la premier league torna alla carica per vlahovic novit224 sul nuovo direttore sportivo

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: la Premier League torna alla carica per Vlahovic, novità sul nuovo direttore sportivo

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato juve live premierCalciomercato Juventus, Parrott opzione per il futuro - C'è anche la Juventus nella corsa a Troy Parrott, 17enne attaccante del Tottenham: per i bianconeri una spietata concorrenza internazionale. goal.com scrive

calciomercato juve live premierCalciomercato Juventus, sirene sempre più forti dalla Premier League: vogliono quel bianconero già a gennaio! Le ultimissime - Calciomercato Juventus, sirene sempre più forti per l’attaccante: il club bianconero apre alla cessione, Chelsea, United e Tottenham alla finestra Un futuro sempre più Oltremanica, un addio alla Juven ... Come scrive juventusnews24.com

calciomercato juve live premierCalciomercato Juve, lui non verrà in bianconero! Trovato l’accordo per il rinnovo: era uno dei nomi forti in vista delle prossimi sessioni. La situazione - Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri in vista di gennaio Un sogno di mercato che svanisce, una porta che si chiude. juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Live Premier