Calciomercato Juve l’ex agente di Zidane | Comolli non ha bisogno di consigli ma a centrocampo lui ci starebbe bene Fatto quel nome

per la mediana. Oscar Damiani, ex calciatore della Juventus ed ex agente di ben 4 Palloni d’Oro (Papin, Weah, Zidane e Shevchenko) ha rilasciato un’intervista a Tuttosport a cui ha parlato in qualità di esperto conoscitore del calcio francese. C’erano grandi aspettative per David dopo la caterva di gol segnati in Ligue1. Che succede all’ex Lille? «Lo dico ora che non sta attraversando un grande periodo: David è un attaccante forte. Personalmente mi piace e la Juve farebbe bene ad aspettarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

