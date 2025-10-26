Calciomercato Inter la difesa scricchiola | arriva un difensore già a gennaio? Occhio a…
Calciomercato Inter. La sconfitta di ieri a Napoli ha fatto tornare a galla una certa fragilità in difesa. Quest’anno l’Inter ha già subito 11 gol in campionato in 8 giornate mentre in Champions per fortuna il fortino è rimasto inviolato nelle prime 3 gare, anche se c’è da dire che le avversarie non sono state di grandissimo valore. Il perché l’Inter subisca troppi gol in campionato è dovuto certamente ad un assetto tattico differente rispetto all’Inter di Inzaghi. Con Chivu l’Inter gioca molto più in verticale, un gioco più offensivo senza retropassaggi asfissianti fino a cercare il varco giusto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#calciomercato #Kim, contatti concreti con l'entourage: sfida di mercato tra Milan e Inter #milan #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Roma - Sfida Inter-Psg per Koné: la Roma lo valuta almeno 55 milioni di euro #ASRoma #Kone #calciomercato #Inter #Psg https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-sfida-inter-psg-per-kone-la-roma-lo-valuta-almeno-55-mil - X Vai su X
Calciomercato Inter, pronto un grande investimento in difesa. Quel talento può diventare nerazzurro - Calciomercato Inter: occhi puntati su Jan Ziolkowski, giovane difensore della Roma Nel recente scenario del Calciomercato Inter, il club nerazzurro ha iniziato a monitorare con grande attenzione Jan Z ... calcionews24.com scrive
Inter, Marotta pensa già a gennaio: i tre nomi osservati per la difesa - Mentre prosegue la stagione con Cristian Chivu in panchina, la dirigenza dell'Inter inizia ... Si legge su fantamaster.it
Calciomercato Inter, occhi sulla difesa del futuro: cinque nomi sulla lista - Per quanto riguarda il reparto difensivo, ci sono ben cinque nomi nel mirino. Segnala spaziointer.it