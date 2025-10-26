Calciomercato Inter la difesa scricchiola | arriva un difensore già a gennaio? Occhio a…

Calciomercato Inter. La sconfitta di ieri a Napoli ha fatto tornare a galla una certa fragilità in difesa. Quest’anno l’Inter ha già subito 11 gol in campionato in 8 giornate mentre in Champions per fortuna il fortino è rimasto inviolato nelle prime 3 gare, anche se c’è da dire che le avversarie non sono state di grandissimo valore. Il perché l’Inter subisca troppi gol in campionato è dovuto certamente ad un assetto tattico differente rispetto all’Inter di Inzaghi. Con Chivu l’Inter gioca molto più in verticale, un gioco più offensivo senza retropassaggi asfissianti fino a cercare il varco giusto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it