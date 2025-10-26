calciomercato inter il ds del sassuolo carnevali ha preso parola sulla cessione di muharemovic

Inter News 24 Calciomercato Inter, Carnevali sul mercato e l’infortunio di Tarik Muharemovi?: «Una mancanza importante per noi». Nel pre-partita della sfida tra Sassuolo e Roma, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare di Tarik Muharemovi?, difensore classe 2003 recentemente accostato all’Inter sul mercato. Carnevali ha elogiato le qualità del giovane giocatore, sottolineando che il club neroverde è consapevole di avere in casa un talento di grande prospettiva. « Sappiamo di avere in casa un giocatore di prospettiva. Sono molto alterato perché non gioca oggi, visto l’infortunio avuto in Nazionale: per noi è una mancanza importante », ha dichiarato Carnevali. 🔗 Leggi su Internews24.com

