Calciomercato Inter gli scout rossoneri infittiscono l’interesse per Solet dell’Udinese! Sorpasso Milan?

Inter News 24 Calciomercato Inter, il Milan fa sul serio per superare la concorrenza dei nerazzurri per Solet! Quale sarà il futuro del difensore?. Nonostante gli scout del Milan siano stati a Udine per seguire Oumar Solet e Fabio Zanoli, non mancano collegamenti con l’Inter su Solet, già monitorato in passato anche dai nerazzurri. Il difensore centrale dell’ Udinese potrebbe rientrare nelle opzioni per rinforzare il reparto difensivo dell’Inter, alla luce delle recenti difficoltà evidenziate dalla squadra, specialmente in difesa. Solet, con la sua fisicità e prospettiva, rappresenta un nome interessante anche per i nerazzurri, che continuano a valutare il mercato in vista di possibili rinforzi per la stagione futura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, gli scout rossoneri infittiscono l’interesse per Solet dell’Udinese! Sorpasso Milan?

Scopri altri approfondimenti

#calciomercato #Kim, contatti concreti con l'entourage: sfida di mercato tra Milan e Inter #milan #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Roma - Sfida Inter-Psg per Koné: la Roma lo valuta almeno 55 milioni di euro #ASRoma #Kone #calciomercato #Inter #Psg https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-sfida-inter-psg-per-kone-la-roma-lo-valuta-almeno-55-mil - X Vai su X

In estate Inter, Roma e Juve, ora c’è il Milan: perché il centrocampista è così desiderato - Occasione in Premier League per il Milan di Allegri: rossoneri in prima fila dopo Inter, Juventus e Roma. Si legge su calciomercato.it