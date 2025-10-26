Calcio Verona-Cagliari 2-2 | Felici al 92? chiude rimonta rossoblù

Roma, 26 ott. (askanews) – Un pareggio dal sapore di vittoria per il Cagliari al “Bentegodi”. La squadra di Fabio Pisacane, sotto di due reti, trova nel finale la forza di reagire e strappa un 2-2 in rimonta al Verona grazie ai gol di Idrissi e Felici. Un punto che vale tanto per spirito e carattere, dopo un primo tempo difficile. Il match si sblocca al 23? con il colpo di testa di Gagliardini, bravo a sfruttare la punizione battuta da Giovane. Gli uomini di Baroni insistono e al 59? raddoppiano: azione manovrata da Belghali, assist ancora di Giovane e tocco facile di Orban da distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

