Calcio Serie D esame Folgore A Carate arriva il Milan Futuro Leon nella tana del Villa Valle
Alla vigilia del campionato il Milan Futuro era indicato da molti come la favorita numero uno per la vittoria nel girone B di serie D. Le prime otto giornate dicono che sia, per ora, soltanto poco più di uno “spauracchio”. Mercoledì ha perso il recupero a Breno, ha otto punti in meno della capolista Chievo e sei della Folgore Caratese che oggi lo ospita allo Sportitalia Village in quello che è il match di cartello della nona giornata. E anche un passaggio obbligato per gli uomini di Belmonte dopo il recente rallentamento e la perdita della testa della classifica. Ma, come dicono gli allenatori, le prestazioni non sono mai mancate e quindi coi rossoneri l’occasione per la svolta è ghiotta a patto però di usare più cattiveria in area di rigore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
