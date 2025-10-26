Calcio Roma in vetta con il Napoli

Servizitelevideo.rai.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.03 La Roma vince in casa del Sassuolo (0-1) e aggancia il Napoli in vetta alla classifica scavalcando il Milan. Squadre coperte in avvio, ma è la Roma a fare la partita. Il gol arriva presto (16'): Dybala insacca dopo un tiro di Cristante respinto da Muric. Il Sassuolo prova a scuotersi,nella Roma assoluto protagonista è Dybala, vicinissimo al raddoppio su calcio di punizione.La Roma controlla e festeggia la vetta. Nell'altro match delle ore 15, pareggio 2-2 fra Verona e Cagliari. A segno Gagliardini,Orban,Idrissi e Felici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

