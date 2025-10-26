Calcio Roma in vetta con il Napoli
17.03 La Roma vince in casa del Sassuolo (0-1) e aggancia il Napoli in vetta alla classifica scavalcando il Milan. Squadre coperte in avvio, ma è la Roma a fare la partita. Il gol arriva presto (16'): Dybala insacca dopo un tiro di Cristante respinto da Muric. Il Sassuolo prova a scuotersi,nella Roma assoluto protagonista è Dybala, vicinissimo al raddoppio su calcio di punizione.La Roma controlla e festeggia la vetta. Nell'altro match delle ore 15, pareggio 2-2 fra Verona e Cagliari. A segno Gagliardini,Orban,Idrissi e Felici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In occasione delle partite di calcio Sassuolo – Roma in programma nel pomeriggio di domenica 26 ottobre e Reggiana – Modena che si giocherà martedì 28 ottobre alle 20.30, la viabilità nella zona Nord della città subirà alcune modifiche. Sarà inoltre vietato - facebook.com Vai su Facebook
#News | #eventi | partita di #calcio Giovedì #23ottobre, allo stadio Olimpico, partita di #EuropaLeague, "Roma - Viktoria Plzen" alle ore 21:00 ?Tutte le info su trasporto pubblico e viabilità https://buff.ly/LhJAFXU @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X
Dybala stende il Sassuolo, la Roma aggancia il Napoli in vetta! Felici salva il Cagliari - La Roma torna al successo in campionato ed è un successo importante perché raggiunge il Napoli in testa alla classifica a quota 18 punti. Riporta tuttosport.com
Sassuolo-Roma termina 0-1: giallorossi in vetta a pari punti con il Napoli - La Roma batte il Sassuolo e raggiuge gli azzurri in vetta alla classifica a 18 punti: ecco i dettagli del match ... Come scrive ilnapolista.it
Sassuolo-Roma 0-1: Dybala risolve il problema del centravanti, Gasperini torna in vetta con il Napoli - Il gol della Joya al 16' basta a riportare i giallorossi in testa alla classifica insieme con la squadra di Conte. Secondo corrieredellosport.it