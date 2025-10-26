Calcio Promozione | Ostuni e Mesagne si avvicinano alla vetta Carovigno ko

Brindisireport.it | 26 ott 2025

Il girone B del campionato di Promozione continua a regalare emozioni. Nel posticipo delle 16, la capolista Football Taviano pareggia rocambolescamente in casa per 3 a 3 contro il Leverano Football e la classifica in vetta si accorcia. Ne beneficia l'Asd Ostuni Calcio 24 che mette a segno il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

