Calcio Okaka allo scadere regala i tre punti al Ravenna | Pianese battuta di misura

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gol di Okaka al 97' regala i tre punti al Ravenna al Comunale di Piancastagnaio. Il numero 7 giallorosso, entrato al minuto 82, si era divorato la rete due minuti prima rendendosi dunque autentico protagonista del finale di gara che ha visto i giallorossi piegare di misura la Pianese. Passo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

