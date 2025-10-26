Calcio Okaka allo scadere regala i tre punti al Ravenna | Pianese battuta di misura

Il gol di Okaka al 97' regala i tre punti al Ravenna al Comunale di Piancastagnaio. Il numero 7 giallorosso, entrato al minuto 82, si era divorato la rete due minuti prima rendendosi dunque autentico protagonista del finale di gara che ha visto i giallorossi piegare di misura la Pianese. Passo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

