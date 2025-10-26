Calcio Napoli in ansia | De Bruyne ko col rischio di uno stop lungo
Il trequartista del Calcio Napoli costretto al cambio contro l’Inter: oggi gli esami chiariranno l’entità del problema muscolare. Conte teme di dover rinunciare al suo leader tecnico fino a fine 2025. L’indomani di Napoli-Inter non porta solo la gioia per la vittoria ma anche grande apprensione per le condizioni di Kevin De Bruyne. Il belga, . 🔗 Leggi su 2anews.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Calcio #SerieA Nel big match di ieri, il #Napoli ha battuto l'#Inter 3-1 ed è primo in classifica. Reti: per i partenopei #DeBruyne, #McTominay e #Anguissa. Per i nerazzurri #Calhanoglu. Gli altri risultati: l'Udinese supera il Lecce 3-2. Pareggio tra Cremonese - facebook.com Vai su Facebook
De Bruyne glaciale dagli 11 metri: il Napoli è in vantaggio al Maradona! $NapoliInter 1-0 - X Vai su X
L'infortunio di De Bruyne, tra problema e opportunità: il Napoli può ritrovare il vecchio McTominay e liberare Anguissa - L'infortunio di Kevin De Bruyne tiene in ansia il Napoli ma potrebbe rivelarsi l'occasione per cambiare qualcosa a livello tattico dopo le difficoltà delle ultime settimane. Riporta msn.com
Serie A: Napoli batte Inter e torna al comando, ma perde De Bruyne - Il Napoli si rialza dalla polvere, ritrova se stesso come per incanto, batte l'Inter e si riprende il primo posto in classifica. ansa.it scrive
Napoli in festa, ma c'è l'ansia per De Bruyne: quel precedente stop nel 2023 - Il Napoli esce in festa dalla sfida Scudetto vinta contro l'Inter ieri sera allo stadio Maradona: il 3- Riporta tuttomercatoweb.com