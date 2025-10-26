Calcio Napoli in ansia | De Bruyne ko col rischio di uno stop lungo

2anews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trequartista del Calcio Napoli costretto al cambio contro l’Inter: oggi gli esami chiariranno l’entità del problema muscolare. Conte teme di dover rinunciare al suo leader tecnico fino a fine 2025. L’indomani di Napoli-Inter non porta solo la gioia per la vittoria ma anche grande apprensione per le condizioni di Kevin De Bruyne. Il belga, . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli in ansia de bruyne ko col rischio di uno stop lungo

© 2anews.it - Calcio Napoli in ansia: De Bruyne ko col rischio di uno stop lungo

News recenti che potrebbero piacerti

calcio napoli ansia deL'infortunio di De Bruyne, tra problema e opportunità: il Napoli può ritrovare il vecchio McTominay e liberare Anguissa - L'infortunio di Kevin De Bruyne tiene in ansia il Napoli ma potrebbe rivelarsi l'occasione per cambiare qualcosa a livello tattico dopo le difficoltà delle ultime settimane. Riporta msn.com

calcio napoli ansia deSerie A: Napoli batte Inter e torna al comando, ma perde De Bruyne - Il Napoli si rialza dalla polvere, ritrova se stesso come per incanto, batte l'Inter e si riprende il primo posto in classifica. ansa.it scrive

calcio napoli ansia deNapoli in festa, ma c'è l'ansia per De Bruyne: quel precedente stop nel 2023 - Il Napoli esce in festa dalla sfida Scudetto vinta contro l'Inter ieri sera allo stadio Maradona: il 3- Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Ansia De