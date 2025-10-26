Il derby Gragnolese-Pontremoli non è solo la seconda partita più importante dell’intero cartellone della Seconda Categoria che taglia il traguardo della 6ª giornata, ma anche gara sentita su entrambi i fronti che richiamerà questo pomeriggio alle 14,30 al “Luni Paper Arena“ di Fivizzano tanto pubblico. "Sarà una grande partita – sostiene mister Guastini –, complicatissima per noi perché la Gragnolese è una bella realtà. L’ha dimostrato nella passata stagione e l’ho sta dimostrando nel corso di questa. Noi affronteremo in maniera umile la gara, nel rispetto totale dell’avversario e anche a mister Grandetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Seconda Categoria il San Vitale cerca conferme contro il Salavetitia. Riflettori su Gragnolese-Pontremoli. Scoglio San Macario per il Ricortola