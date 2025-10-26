Calcio il big match di Seconda Categoria DB Fossone all’esame capolista
A parte il match tra la quart’ultima forza del campionato Don Bosco Fossone e la prima della classe Serricciolo che si annuncia stellare e ricco di incognite, con i ragazzi di mister Bambini decisi a difendere il primato, a ruota c’è Gragnolese-Pontremoli. Ripartendo dalla partita del Don Bosco bisogna dire che è anche un momento estremamente importante sul cammino a breve periodo della squadra diretta da mister Paolo Ulivi che aspetta dalla “grafica“ di vedere disconosciuto l’attuale quart’ultimo posto in classifica, in modo inequivocabile lancia messaggi precisi. "La gara contro i primi della classe Serricciolo tenteremo di vincerla – ci ha detto il dirigente gialloblù Marco Secchiari – ma è chiaro, che dopo cinque turni è presto per mettere insieme considerazioni allarmanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
In attesa del big match di domani, continuano gli interventi dei rappresentanti del Bisceglie Calcio nelle trasmissioni sportive ? Qui il link per la trasmissione "Aspettando il Taranto", trasmessa sul canale YouTube Tutto Sport Taranto, in cui è intervenuto il - facebook.com Vai su Facebook
DILETTANTI: big match per la Fidentina BSD, derby a Colorno e sfide salvezza per Noceto e San Secondo - Altro weekend ricco di partite interessanti quello che vale la 9ª giornata dei due massimi campionati dilettantistici. Secondo sportparma.com
Calcio, Seconda e Terza Categoria: è una giornata ricca di scontri interessanti - Si comincia già venerdì sera con gli anticipi di Terza, il resto del programma va in scena tra sabato e domenica ... cuneodice.it scrive
Calcio, Seconda Categoria: il Revello batte la Benese ed è primo in solitaria - Nel girone G giornata ricca di gol in cui spicca il successo esterno della Roretese sul Caraglio. Secondo cuneodice.it