Calcio Eccellenza Il Lentate all’assalto dell’Arconatese
Non ci sarà l’ex fantasista del Monza Andrea D’Errico, squalificato tre giornate, oggi pomeriggio a Lentate nella sfida della sua Arconatese, super-capolista del girone A di Eccellenza, opposta ai padroni di casa. A tutti gli effetti è il big-match della domenica, prima contro seconda perché la Lentatese, con la Rhodense, condivide la piazza d’onore del girone. Si comincia alle 14.30 come gli altri match in programma, tutti tosti per le nostre come quello dell’Ardor Lazzate che non vince da cinque turni e che oggi sarà ospite della Solbiatese. Si tratta già di uno spartiacque per mister Fedele (foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
