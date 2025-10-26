Il Modena Cavezzo cancella lo zero in classifica pareggiando 4-4 in casa col Kappabi Potenza Picena nella 3^ giornata di A2. Una gara che per mole di gioco la squadra di Minopoli ha dominato, ma in cui si era trovata sotto 3-0 al riposo (Fuschi e 2 Gomez) subendo negli unici tre tiri dei marchigiani. Nella ripresa dopo il palo di Cuomo è stato Dudu Costa, su assolo di Akram Ben Saad, ad accorciare, poi ancora Dudu Costa su azione personale ha firmato il 2-3, subito allungato da Melillo sul 4-2. Nel finale con gli ospiti al quinto fallo Dudu Costa ha trovato su libero il tris personale del 3-4, poi col portiere di movimento Akram Ben Saad sul secondo palo ha impattato il match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a Cinque. Mc, pari firmato Dudu Costa. Il Montale si rialza a Castelnuovo