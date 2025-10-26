Calcio a 5 | la Junior Fasano torna alla vittoria 32-37 contro il Metelli Cologne
FASANO - Torna alla vittoria la Junior Fasano, che nella 7^ giornata della Serie A Gold supera in casa il Metelli Cologne con il punteggio di 32-27. Buon primo tempo della compagine lombarda, che grazie ad una difesa aggressiva limita l’attacco, pur spesso impreciso, dei padroni di casa, tenuti a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
