Calcio a 5 esordio sfortunato per la Mediatrice in trasferta | non bastano le reti di ale zampardi e sergio maiorana
Nel primo tempo vantaggio per la squadra di casa dopo due giri di cronometro, al termine di un’ azione di Samuele Marino sull out di destra che taglia bene un pallone per Filippo Giannopolo appostato da solo a centro area, ha tutto il tempo di colpire da distanza ravvicinata e battere l’. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
