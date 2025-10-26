Calcinate 15 anni in Italia senza patente valida assicurazione e revisione | scatta il sequestro del veicolo e una multa

Calcinate. Controlli serrati della polizia locale sul territorio comunale. Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre gli agenti guidati dal comandante Marco Mastropietro hanno sanzionato un cittadino extracomunitario trovato alla guida di un’auto con assicurazione scaduta da due anni e revisione mai effettuata da quattro. L’uomo, residente in Italia da quindici anni, non aveva inoltre mai convertito la patente straniera. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Nella giornata di sabato 25 ottobre, invece, è stato denunciato un altro cittadino extracomunitario, A.B.M.Z.I., 33 anni, per uso di patente contraffatta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

