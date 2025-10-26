Calamai | Caro Allegri questi non sono risultati per un Milan da scudetto

Il giornalista Luca Calamai va diretto con il suo parere sul Milan dopo il pareggio contro il Pisa in Serie A. Il messaggio ad Allegri nel suo pezzo per Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calamai: “Caro Allegri questi non sono risultati per un Milan da scudetto”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai saluta con piacere l’arrivo della nuova presidente del tribunale di Prato, Patrizia Pompei. "Do il mio benvenuto alla nuova presidente del Tribunale di Prato, Patrizia Pompei, alla quale rivolgo i più sinceri - facebook.com Vai su Facebook

Calamai: “Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione” - Il collega Calamai ha parlato a Tmw: "Veniamo alla partita, la vittoria del Napoli ci può stare anche se l’Inter ha avuto le sue opportunità. Segnala tuttojuve.com

Il CNB di Calamai: "Allegri e l'equivoco della Champions: la Viola dimostri di avere dei valori" - Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", nel corso di "Buongiorno Firenze", ... Da firenzeviola.it