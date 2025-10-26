Inter News 24 Calamai decisa mente contrariato rispetto alla casta arbitrale che he gestito terribilmente la situazione del rigore tra Napoli e Inter: le ultime. Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Napoli, partendo dal discusso rigore concesso dal direttore di gara Mariani per il vantaggio del Napoli. Secondo Calamai, siamo ancora a parlare di «rigorini» che alimentano polemiche e dubbi. La decisione di Mariani, che ha regalato l’1-0 ai partenopei, ha riacceso il dibattito sul comportamento degli arbitri. Calamai ha poi ricordato che il designatore Rocchi ha sempre disapprovato i rigori leggeri, come quello concesso al Milan contro la Fiorentina a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calamai arrabbiatissimo per la situazione arbitrale attuale: «Ancora a parlare di rigorini?»