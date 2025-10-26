Cairo post Torino Genoa | Bene la vittoria! Col Bologna mi aspetto… – VIDEO

Urbano Cairo è intervenuto dopo Torino Genoa 2-1, ecco la video intervista al patron granata, le sue parole ai margini del successo (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il Torino non brilla, ma punge quanto basta e supera per 2-1 un Genoa sempre più ultimo. Esultano così i 23mila dello Stadio Olimpico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cairo post Torino Genoa: «Bene la vittoria! Col Bologna mi aspetto…» – VIDEO

Altre letture consigliate

Alla scoperta di Fayoum Una delle tappe del nostro tour esclusivo "Cairo-Luxor via terra e crociera sul Nilo" https://www.facebook.com/100069807293432/posts/1128696072800625/?app=fbl A poche ore dal Cairo si trova un piccolo paradiso nascosto: l’o - facebook.com Vai su Facebook

Cairo post Torino Genoa: «Bene la vittoria! Col Bologna mi aspetto…» – VIDEO - 1, ecco la video intervista al patron granata, le sue parole ai margini del successo (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Riporta calcionews24.com

Cairo: “I cambi hanno dato una mano e Maripan ha fatto il bomber” - Le parole di Urbano Cairo al termine della partita vinta per 2- Come scrive toro.it

Anticipo Serie A: un Torino in difficoltà batte 2-1 il Genoa. Contestato pesantemente Cairo - Ospiti a farla nel primo tempo, granata meglio nella ripresa anche con un ... Segnala calciocasteddu.it