Cagnotto e Tardelli al Change the World Emirates 2025

Ilgiornale.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ripartiti i programmi della Change the World Academy, la più grande piattaforma educativa globale dedicata alla formazione diplomatica, alla sostenibilità e alla cooperazione internazionale. L'evento inaugurale della stagione, che ha preso il nome di Change the World Emirates, si è svolto ad Abu Dhabi, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, presso la prestigiosa Sorbonne University Abu Dhabi e l’Anwar Gargash Diplomatic Academy. Più di mille giovani leader, rappresentanti di oltre 150 Paesi, si sono confrontati sui grandi temi del presente e del futuro, all’interno di un programma che complessivamente coinvolgerà oltre 10. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

cagnotto e tardelli al change the world emirates 2025

© Ilgiornale.it - Cagnotto e Tardelli al Change the World Emirates 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

cagnotto tardelli change theCagnotto e Tardelli al Change the World Emirates 2025 - Più di mille giovani leader, rappresentanti di oltre 150 Paesi, si sono confrontati ad Abu Dhabi sui grandi temi del presente e del futuro, all’interno di un programma che coinvolgerà oltre 10. Lo riporta ilgiornale.it

Tardelli e Cagnotto al Change the World Emirates 2025: lo sport come veicolo di etica e inclusione - Si sta svolgendo ad Abu Dhabi, presso la prestigiosa Sorbonne University Abu Dhabi e l’Anwar Gargash Diplomatic Academy, la nuova edizione del Change the World Emirates, evento inaugurale della stagio ... msn.com scrive

cagnotto tardelli change theTorna ad Abu Dhabi il Change The World Emirates: ospiti Tardelli e Cagnotto - Negli Emirati più di 1000 giovani si confronteranno sul tema principale di questa edizione, l'energia rinnovabile. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cagnotto Tardelli Change The