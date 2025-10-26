Cagliari Caprile ormai è una certezza per i rossoblu Il dato ormai dice tutto
Cagliari: Caprile non è più una sorpresa, solo Provedel ha fatto meglio tra i portieri di Serie A Il Cagliari può sorridere grazie alle grandi prestazioni del suo giovane portiere, Elia Caprile, ormai diventato una certezza assoluta tra i pali. L’avvio di stagione della squadra rossoblù è stato tutt’altro che semplice, ma l’estremo difensore classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dalla pagina ufficiale del Bologna FC Cagliari-Bologna 0-2 CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa (54’ Borrelli), Mina (68‘ Pedro), Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati (68’ Gaetano), Felici (54’ Luvumbo); Folorunsho, Esposito (78’ Kilicsoy). A disposizione: Ciocci, - facebook.com Vai su Facebook
#Calciomercato | Cagliari, Elia #Caprile incanta: l’Inter pensa a lui per il dopo #Sommer #inter #fabrizioromano - X Vai su X
Caprile Milan, il d.s. dei rossoneri sta corteggiando il portiere del Cagliari: ecco cosa filtra - Caprile Milan, Igli Tare ha messo nel mirino l’estremo difensore classe 2001 di Fabio Pisacane: per il post Maignan c’è lui in cima alla lista del “Diavolo” Il nome di Elia Caprile continua a guadagna ... Da cagliarinews24.com
Cagliari, c’è la fila per Caprile. Derby di Milano per l’ex Napoli: ecco quanto vale - Il portiere, formatosi calcisticamente in Inghilterra, al Leeds, era stato acquistato dal Napoli dopo una grande stagione in ... Si legge su gonfialarete.com
Cagliari, emerge sempre più il talento dell’estremo difensore Caprile! L’analisi sul suo percorso - A sorprendere in maniera splendida tra i tanti vi è il portiere Elia Caprile: l’analisi emersa L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il ... Come scrive cagliarinews24.com