Cadono in auto da un ponte muore un 25enne | a cercare di salvarlo c’è il padre vigile del fuoco
Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. La vittima era a bordo di un’auto Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha sbandato ed è uscito di strada, cadendo da un ponte. Secondo La Nuova Sardegna, il ragazzo che era alla guida è riuscito a uscire dalla macchina e raggiungere una casa vicina per chiedere aiuto. Nella zona dell’incidente, infatti, i cellulari non prendevano. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Maltempo, alberi cadono sulle auto. Allagamenti nella provincia di Perugia https://ift.tt/UEuj0wb https://ift.tt/ChKXg2q - X Vai su X
Le chiavi auto sono quelle più soggette ad usura Le maltrattiamo, ci cadono, le gettiamo in borsa o le teniamo in tasca, i tasti si consumano e le perdiamo molto più facilmente . Artigianchiavi può aiutarti a risolvere tutti questi problemi. ? Duplicazione c Vai su Facebook
Cadono in auto da un ponte, muore un 25enne: a cercare di salvarlo c’è il padre vigile del fuoco - Il ragazzo alla guida del veicolo con altri quattro amici avrebbe raggiunto a piedi una casa vicina per chiedere aiuto. Si legge su open.online
Auto con cinque giovani precipita da un ponte: muore un 26enne, tra i soccorritori il padre vigile del fuoco - La tragedia a Tempio Pausania nella notte tra sabato e domenica. Scrive cosenzachannel.it
Tragedia in Gallura: auto con cinque giovani precipita da un ponte, muore un 20enne - Il padre, vigile del fuoco, era tra i soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente ... Da altarimini.it