Cadono in auto da un ponte muore un 25enne | a cercare di salvarlo c’è il padre vigile del fuoco

Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. La vittima era a bordo di un’auto Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha sbandato ed è uscito di strada, cadendo da un ponte. Secondo La Nuova Sardegna, il ragazzo che era alla guida è riuscito a uscire dalla macchina e raggiungere una casa vicina per chiedere aiuto. Nella zona dell’incidente, infatti, i cellulari non prendevano. 🔗 Leggi su Open.online