Cadono in auto da un ponte muore un 25enne | a cercare di salvarlo c’è il padre vigile del fuoco

Open.online | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. La vittima era a bordo di un’auto Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha sbandato ed è uscito di strada, cadendo da un ponte. Secondo La Nuova Sardegna, il ragazzo che era alla guida è riuscito a uscire dalla macchina e raggiungere una casa vicina per chiedere aiuto. Nella zona dell’incidente, infatti, i cellulari non prendevano. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cadono auto ponte muoreCadono in auto da un ponte, muore un 25enne: a cercare di salvarlo c’è il padre vigile del fuoco - Il ragazzo alla guida del veicolo con altri quattro amici avrebbe raggiunto a piedi una casa vicina per chiedere aiuto. Si legge su open.online

cadono auto ponte muoreAuto con cinque giovani precipita da un ponte: muore un 26enne, tra i soccorritori il padre vigile del fuoco - La tragedia a Tempio Pausania nella notte tra sabato e domenica. Scrive cosenzachannel.it

cadono auto ponte muoreTragedia in Gallura: auto con cinque giovani precipita da un ponte, muore un 20enne - Il padre, vigile del fuoco, era tra i soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente ... Da altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Cadono Auto Ponte Muore