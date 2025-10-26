Cade in un dirupo profondo 10 metri donna salvata dai vigili del fuoco e portata in ospedale nel Casertano

La vicenda arriva da Carinola, nella provincia di Caserta, dove una donna è stata salvata grazie all'intervento dei vigili del fuoco, dopo essere precipitata in un dirupo per 10 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Cade nel dirupo recuperando un cervo: morto un cacciatore bellunese La vittima, Edoardo Val, 75enne di Borgo Valbelluna, è ruzzolato da un pendio nella zona di Cordellon. - facebook.com Vai su Facebook

Mogliano, incidente stradale: auto cade in un dirupo. Una donna ferita - X Vai su X

Cade in un dirupo profondo 10 metri, donna salvata dai vigili del fuoco e portata in ospedale nel Casertano - La vicenda arriva da Carinola, nella provincia di Caserta, dove una donna è stata salvata grazie all'intervento dei vigili del fuoco, dopo essere precipitata ... Scrive fanpage.it

Carinola, donna precipita per dieci metri in un dirupo: salvata da vigili fuoco - Una donna che stava facendo un'escursione su un sentiero nel casertano è stata salvata dai vigli del fuoco dopo essere precipitata per dieci metri in un dirupo. Come scrive ilmattino.it