Cade in casa e perde i sensi | bimba di 2 anni ricoverata in terapia intensiva a Bergamo

Bergamo. Una bimba di appena 2 anni si trova ricoverata in terapia intensiva pediatrica all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è arrivata nella serata di sabato 25 ottobre a seguito di una caduta in casa. La piccola, italiana con genitori marocchini e originaria di Telgate, si trovava a Palazzolo da amici. Stava giocando, quando all’improvviso ha picchiato la testa in una dinamica non ancora accertata dai carabinieri. Dopo aver vomitato e perso conoscenza, è stata portata immediatamente in guardia medica, dove in seguito all’arresto cardiaco è stata rianimata e poi trasportata in ospedale, dove al momento si trova in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cade in casa e perde i sensi: bimba di 2 anni ricoverata in terapia intensiva a Bergamo

Argomenti simili trattati di recente

