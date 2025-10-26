Cadavere in decomposizione trovato sui binari della stazione di Viareggio | di chi era c' è una pista
A Viareggio, nei pressi della stazione, è stato trovato un cadavere di un uomo morto presumibilmente molto tempo prima: si tratterebbe di un senzatetto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
