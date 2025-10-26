Cacciatore cade in montagna e si rompe una gamba | portato in ospedale con l' elisoccorso

Perugiatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cacciatore di 59 anni di Norcia è stato soccorso sul Monte Pozzoni, nel territorio del comune di Amatrice, dopo una caduta avvenuta durante una battuta di caccia in una zona particolarmente impervia. L’uomo ha riportato un probabile trauma a una gamba.Sul posto è intervenuta una squadra di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

