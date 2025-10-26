Cacciari | adesso mi sposo quando il matrimonio si scopre a ottant’anni

Repubblica.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il filosofo, che ha sempre rivendicato il proprio essere scapolo, ha cambiato idea. Nozze con Chiara Patriarca. 🔗 Leggi su Repubblica.it

cacciari adesso mi sposo quando il matrimonio si scopre a ottant8217anni

© Repubblica.it - Cacciari: adesso mi sposo, quando il matrimonio si scopre a ottant’anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

cacciari adesso sposo matrimonioMassimo Cacciari sposo a 81 anni, chi è la futura moglie Chiara Patriarca - Chi è Chiara Patriarca, la futura moglie di Massimo Cacciari: le pubblicazioni affisse a Venezia e Milano, ma sconosciute date e luogo delle nozze ... Riporta dilei.it

cacciari adesso sposo matrimonioMassimo Cacciari annuncia il matrimonio a 81 anni, ecco chi è Chiara Patriarca, la futura moglie - Massimo Cacciari, filosofo e intellettuale veneziano, è pronto per il matrimonio all’età di 81 anni. Riporta notizie.it

cacciari adesso sposo matrimonioMassimo Cacciari si sposa a 81 anni: matrimonio riservato con Chiara Patriarca - Il filosofo veneziano Massimo Cacciari, a 81 anni, convola a nozze a Milano con la storica compagna Chiara Patriarca, segnando una svolta personale dopo decenni di dichiarata riservatezza e vita da sc ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Cacciari Adesso Sposo Matrimonio