Busto Arsizio Metwally in campo col velo | Un sogno che si avvera
Prima volta in Italia. Mariam, 26enne schiacciatrice egiziana che ha preso parte al Mondiale in Thailandia, è entrata nel 3° set mettendo a referto il punto del 23-11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco cosa è successo questa mattina in via Mazzini a Busto Arsizio - facebook.com Vai su Facebook
Nella storica "ragioneria" di Busto Arsizio debutta il Liceo - X Vai su X
Busto Arsizio, Metwally in campo col velo: "Un sogno che si avvera" - Mariam, 26enne schiacciatrice egiziana che ha preso parte al Mondiale in Thailandia, è entrata nel 3° set mettendo a referto il punto del 23- Segnala msn.com
Volley femminile, a Busto Arsizio arriva Mariam Metwally, la prima giocatrice col velo in Serie A1 - La schiacciatrice, 26 anni, sarà la prima pallavolista a scendere in campo indossando il velo ... Si legge su greenme.it
Volley, Busto Arsizio ingaggia Mariam Metwally, dalla Nazionale egiziana: sarà la prima pallavolista con il velo in Serie A1 - La nostra Serie A1 di volley dà per la prima volta il benvenuto a una pallavolista con il velo: la colonna della Nazionale egiziana Mariam Metwally, classe 1999 il cui ingaggio è stato ufficializzato ... Riporta milano.corriere.it