Il dipendente ha causato un danno all’azienda? Il datore di lavoro non può agire in autotutela preventiva, trattenendo somme dalla sua busta paga come risarcimento del danno. È questo, sostanzialmente, il principio affermato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia, la n. 26607, che ha la valenza generale di ricordare quale sia il percorso per punire chi abbia commesso un gesto con conseguenze negative per il luogo di lavoro. Le relazioni aziendali, anche in caso di inconvenienti gravi, devono seguire precise regole. Scopriamo quali sono e che cosa ricordare di questa significativa decisione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Busta paga, quando la trattenuta per danni è illegale: la Cassazione