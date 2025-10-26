Bussolengo è stato confermato Comune fiorito il sindaco Brizzi | Un onore e una responsabilità
Il Comune di Bussolengo ottiene anche per il 2025 il prestigioso Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita, confermandosi tra i Comuni Fioriti d’Italia. Il riconoscimento è stato assegnato durante il Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti, svoltosi il 13 e 14 settembre a Soverzene (Belluno). Un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
