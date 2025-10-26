Busetto | Io faccio critiche e mi querelano

"Evidentemente la Coldiretti non apprezza il dissenso". È questo il commento laconico di Andrea Busetto Vicari, agricoltore da sempre impegnato per un agricoltura più equa e sostenibile. "Ho ricevuto una querela meravigliosa dalla Coldiretti nazionale – commenta Busetto Vicari –. Pensate un po’ un agricoltore che si espone e prende una querela da un sindacato agricolo. C’è un sistema che insieme ad altre persone ho denunciato più volte, da libero agricoltore, e ora piovono querele in tutta Italia". I fatti che portano al procedimento risalgono alla primavera 2024: "Ho partecipato un po’ alle manifestazioni pesaresi dei “trattoristi“, poi sono andato a Roma al coordinamento nazionale e una sera davanti a duemila agricoltori da tutta Italia ho detto e ribadito che il primo killer dell’agricoltura è il sindacalismo agricolo ma l’unica querela è arrivata da Coldiretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

