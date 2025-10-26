Buone pratiche di orientamento nel primo e secondo ciclo
L’orientamento scolastico rappresenta, oggi, una delle sfide più complesse e significative per il sistema educativo, poiché coinvolge non solo la dimensione cognitiva degli studenti, ma anche quella emotiva, motivazionale e valoriale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
#Giubileo delle equipe sinodali, un mosaico di buone pratiche per una Chiesa visionaria In Aula Paolo VI, intenso pomeriggio di condivisione delle esperienze d'implementazione della sinodalità nelle Chiese locali. Oltre quindici testimonianze da ogni angolo - facebook.com Vai su Facebook
LATINA - Convegno “Prevenzione del rischio e buone pratiche di protezione civile" Momento di confronto in occasione della Settimana della Protezione Civile sull’importanza del ruolo dei volontari e della prevenzione dei rischi per quanto riguarda l’Antin - X Vai su X
Percorsi a indirizzo musicale nella scuola media, al via raccolta buone pratiche. Questionario entro 1° dicembre. NOTA - 176, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, disciplina i percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di ... orizzontescuola.it scrive
IA: pubblicato il primo progetto del codice di buone pratiche - La Commissione Europea informa che ha pubblicato il primo progetto del codice di buone pratiche in materia di intelligenza artificiale (IA) per finalità generali. Secondo ipsoa.it
Ue: orientamenti per rafforzare codice buone pratiche su disinformazione - La Commissione europea ha pubblicato orientamenti su come rafforzare il codice di buone pratiche sulla disinformazione, il primo nel suo genere a livello mondiale, per farne uno ... milanofinanza.it scrive