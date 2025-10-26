Buon Compleanno Pimpa La mostra a Udine fino all’8 dicembre

Un’esplosione di pois rossi e sorrisi ha invaso questa mattina l’ex Chiesa di San Francesco: più di mille tra bambini ed “ex bambini” hanno partecipato all’inaugurazione della mostra “Buon compleanno, Pimpa!”, l’evento con cui la città di Udine celebra i cinquant’anni della cagnolina più amata d’Italia, nata dal genio di Francesco Tullio Altan. All’apertura erano presenti l’autore e la sua famiglia insieme al sindaco Alberto Felice De Toni, all’assessore alla Cultura e Istruzione Federico Pirone, Teresa Panini della casa editrice Franco Cosimo Panini e all’assessora del Comune di Aquileia Sofia Bramuzzo, che hanno accolto il pubblico in un clima di entusiasmo e meraviglia. 🔗 Leggi su Udine20.it