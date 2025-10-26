Buon compleanno mister! Gli auguri dell’Inter | Dedizione coraggio e spirito di sacrificio

Non sarà un compleanno serenissimo per Cristian Chivu, che spegne oggi 45 candeline all’indomani della sconfitta dell’Inter a Napoli. Un passo falso che non cancella però il percorso di crescita e la solidità del progetto guidato dal tecnico romeno, simbolo di dedizione e appartenenza nerazzurra. Cristian Chivu compie 45 anni: il messaggio dell’Inter. “Nato il 26 ottobre 1980 a Re?i?a, in Romania, Chivu incarna alla perfezione i valori dell’Inter: dedizione, coraggio e spirito di sacrificio” si legge negli auguri rivolti al tecnico nerazzurro dal club di Viale della Liberazione. E ancora: “Da calciatore ha scritto pagine indelebili della storia nerazzurra, collezionando 169 presenze, tre Scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it