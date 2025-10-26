Bulbetto o scherzetto molti i veronesi in fila per i bulbi di giacinto
Grande successo per l’edizione 2025 di “Bulbetto o scherzetto”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Verona che, anche quest’anno, ha richiamato migliaia di cittadini nei punti di distribuzione allestiti in tutte le circoscrizioni della città.Fin dalle prime ore. 🔗 Leggi su Veronasera.it
